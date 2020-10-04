Son dakika! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu
Spor Toto: Kemal Kayhan, Wallace, Bruno, İbrahim Emet, Oğulcan Yatgın, Ferreira (Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Murat Tokgöz)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Rıfat Erden Çevikel, Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Emre Berat Fırat, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Can Koç, Baturay Çağan Serçiler)
Setler: 25-12, 25-20, 25-16
Süre: 70 dakika (21, 26, 23)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 'u 3-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:59 - Kaynak: AA
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