SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Halid CeritAFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Vefa Yılmaz, Sket, Poglajen, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu, Berkan Eryüz, Okay Serçe)ALTEKMA: Ahmet Tümer, Mehmet Hacıoğlu, Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı,Hamacher, Yunus Emre Tayaz ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Emir Pınar)SETLER: 20-25, 25-18, 25-19, 25-14
SÜRE: 119 dakika (32, 34, 30, 23)
AXA Sigorta Efeler Ligi 5'inci hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Altekma'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.
- Kaynak: DHA
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