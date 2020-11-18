Salon: Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Sarı
Spor Toto: Oğulcan Yatkın, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Fırat Kantarcıoğlu, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz, İbrahim Emet, Ferreira)
Afyon Belediye Yüntaş: Ömer Furkan Dur, Vefa Yılmaz, Poglajen, Berkan Eryüz, Lima, Enaboifo (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Fatih Ürün, Berk Yılmaz, Görkem Sertel)
Setler: 25-17, 25-20, 21-25, 20-25, 15-12
Süre: 126 dakika (21, 29, 27, 28, 21)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta erteleme maçında Spor Toto, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.
- Kaynak: AA
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