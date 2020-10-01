Son Dakika: Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım eli bekliyor - Son Dakika

Son Dakika: Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım eli bekliyor

Son dakika haberleri... Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım eli bekliyor Minik Abdullatif'in çektiği acı yürekleri burkuyor Maddi ve psikolojik olarak zor durumda olan aile çocukları için yardım bekliyor 3 yaşındaki Abdullatif, dünyada 100 bin kişiden 4'ünde görülen kelebek hastalığı nedeniyle...

Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım eli bekliyor

Minik Abdullatif'in çektiği acı yürekleri burkuyor

Maddi ve psikolojik olarak zor durumda olan aile çocukları için yardım bekliyor

ŞANLIURFA - 3 yaşındaki Abdullatif, dünyada 100 bin kişiden 4'ünde görülen kelebek hastalığı nedeniyle doğduğu günden beri hastaneden çıkamıyor. Vücudunun her yeri yara bere içerisinde olan çocuk, dayanılmaz acılar çekiyor.

Suriye'de çıkan iç savaştan dolayı 7 yıl önce Türkiye'ye sığınan İbrahim El Abav, karısı ve 6 çocuğu ile birlikte Akçakale ilçesinde yaşamaya başladı. Çiftin 3 yıl önce Türkiye'de doğan bebekleri Abdullatif'e kelebek hastalığı teşhisi konuldu. Yaralarla birlikte dayanılmaz acılar yaşayan minik Abdullatif bir türlü iyileşemezken, vücudundaki yaralar ise her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Yaraya sürülen merhem, acısını daha da artırıyor

Çoğu zaman hastanede tedavi gören çocuk, bazı zamanlar ise verilen merhem ve bez ile eve gönderiliyor. Yaraları nedeniyle dayanılmaz acılar çeken Abdullatif'in ailesi, acının hafiflemesi umuduyla sürülen merhem ile çocuğun acılarının daha da arttığını kaydetti. Çaresiz kaldıklarını belirten baba İbrahim El Abav, "Oğlum Abdullatif, 3 yıl önce Şanlıurfa'da bir hastanede doğdu. O günden bugüne hastanelerden ayağımız kesilmedi. Hastanelere gidiyoruz, bize merhem ve çocuk bezi verip gönderiyorlar. Hiçbir faydası olmuyor. Çocuğum bu yaralardan dolayı dayanılmaz acılar çekiyor. Verilen merhemleri sürdüğümüz zaman ise ağlamaya başlıyor, yüreğimiz dağlanıyor. Merhemi kullanmazsak da olmuyor, gözümüzün önünde kıvranıyor. Yapabileceğimiz başka bir şey yok ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Hastalık sürecinde psikolojik olduğu kadar ekonomik olarak da zorlandıklarını anlatan acılı baba, "Sürekli artık tıbbi malzeme ve ilaç alıyoruz, artık ekonomik olarak sıfırlandım, gücüm kalmadı. Hiçbir yerden destek alamıyorum. Ben zaten bir çırçır fabrikasında amelelik yapmaktayım. Ekonomik olarak bittim, elde avuçta ne varsa çocuğuma harcadım. Ama ne oğlumun acılarını dindirebildim ne de tedavi ettirebildim. Allah rızası için bize yardım elini uzatın" dedi.

Acılı baba Abav, oğlu gibi hastalar için kök hücre nakli gerektiği yönünde duyumlar aldığını ama maddi gücü olmadığı için herhangi bir girişimde bulunamadıklarını kaydetti. Baba Abav, oğlunun en azından yanık ünitesi bulunan bir hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmasını istedi.

Son Dakika: Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım eli bekliyor
Son Dakika: Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım eli bekliyor
Son Dakika: Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım eli bekliyor
Son Dakika: Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım eli bekliyor

Şanlıurfa, Suriye, Çocuk, Baba, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son Dakika: Vücudu yara içerisinde olan 3 yaşındaki çocuk yardım eli bekliyor - Son Dakika

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