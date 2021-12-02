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Son dakika... Vurduğu eski kayınbiraderi 'can çekişmesin' diye bir kez de başına ateş etmiş - Son Dakika

Son dakika... Vurduğu eski kayınbiraderi 'can çekişmesin' diye bir kez de başına ateş etmiş

02.12.2021 12:34
Son dakika... Vurduğu eski kayınbiraderi 'can çekişmesin' diye bir kez de başına ateş etmiş

Bir son dakika haberine göre ISPARTA'da eski kayınbiraderi avukat Ali Kaya'yı (35) av tüfeğiyle öldüren Hikmet Kaya hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

ISPARTA'da eski kayınbiraderi avukat Ali Kaya'yı (35) av tüfeğiyle öldüren Hikmet Kaya hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Hikmet Kaya ifadesinde, Ali Kaya'nın göğüs bölgesine iki kez, can çekişmesin diye bir kez de başına ateş ettiğini söyledi. Kaya'nın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Olay, geçen 17 Haziran günü saat 06.00 sıralarında, Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar Köyü'nde meydana geldi. Ailesinin yanına gül toplamak için geldiği belirtilen Ali Kaya'ya, evden çıktığında, yanına yaklaşılan araçtan tüfekle ateş açıldı. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle Kaya, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan aile, Ali Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bu sırada Kaya'nın kardeşi, saldırının yapıldığı aracın plakasını aldı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ali Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KIYAFETLERİNİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞSaldırgan ve kullandığı aracın belirlenmesi için harekete geçen jandarma ekipleri, aracı kısa sürede buldu. Saldırganın ise Ali Kaya'nın eski kayınbiraderi Hikmet Kaya olduğu tespit edildi. Jandarma, Hikmet Kaya'nın olay sırasında üzerinde olan kıyafetleri yakmaya çalıştığını belirledi. Hikmet Kaya'nın yanında, saldırıda kullandığı tespit edilen tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan Hikmet Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.CAN ÇEKİŞMESİN DİYE BAŞINA DA ATEŞ ETMİŞHikmet Kaya hakkında hazırlanan iddianame, Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Hikmet Kaya, savcıya verdiği ifadesinde, daha önce Ali Kaya'nın kendisini tehdit ettiğini, olaydan iki gün önce köye geldiğini ve Ali Kaya'yı vurmaya karar verdiğini anlattı. Olay sabahı Ali Kaya'nın evinin önünde bulunan kameriyede oturmaya başladığını ve Ali Kaya'nın yanından geçtiğini ancak kendisini tanımadığını, daha sonra seslendiğini ve yüzünü döndüğünü belirti. Hikmet Kaya, göğüs bölgesine iki el ateş ettiğini, Ali Kaya'nın sırtüstü yere düştüğünü, can çekişmesin diye bir el de başına ateş ederek olay yerinden uzaklaştığını, daha sonra fişekleri ve elbiseleri kapının önünde ateş yakarak yaktığını aktardı.

Hikmet Kaya'nın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.


Son dakika... Vurduğu eski kayınbiraderi 'can çekişmesin' diye bir kez de başına ateş etmiş
Son dakika... Vurduğu eski kayınbiraderi 'can çekişmesin' diye bir kez de başına ateş etmiş

Jandarma, Sütçüler, Haziran, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Vurduğu eski kayınbiraderi 'can çekişmesin' diye bir kez de başına ateş etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Vurduğu eski kayınbiraderi 'can çekişmesin' diye bir kez de başına ateş etmiş - Son Dakika
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