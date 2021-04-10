Son dakika... WASHINGTON - ABD'deki Türk camileri sınırlı katılımlı iftar ve teravihlerle ramazan ayına hazır - Son Dakika

Son dakika... WASHINGTON - ABD'deki Türk camileri sınırlı katılımlı iftar ve teravihlerle ramazan ayına hazır

10.04.2021 11:45

Son dakika haberi... Washington Büyükelçiliği Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tüm tedbirleri alarak sınırlı katılımlı programlarla ramazanı biraz daha hissettirecek etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Washington Büyükelçiliği Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tüm tedbirleri alarak sınırlı katılımlı programlarla ramazanı biraz daha hissettirecek etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Kuşpınar, Kovid-19 salgınının etkileri kısmen azalan ve sosyal aktivitelerin yavaş yavaş başladığı ABD'deki ramazan hazırlıklarını, AA muhabirine anlattı.

Aynı zamanda Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı da olan Kuşpınar, aşı çalışmalarının hızlanmasıyla ABD'nin birçok eyaletinde mabetlerin kısmen de olsa açılmaya başladığını; geçen yıl gerçekleştirilemeyen bazı ramazan etkinliklerinin bu yıl düzenleneceğini bildirdi.

Amerika Diyanet Merkezinde sınırlı iftar ve teravih

Kuşpınar, ABD'nin en büyük camilerinden biri olan Amerika Diyanet Merkezi Camisi'nin bahçesindeki açık alanda, 8 rekat olacak şekilde teravih namazlarının kılınacağını bildirdi.

Normal şartlarda önceki yıllarda binlerce kişinin katıldığı iftar programlarının yapıldığını hatırlatan Kuşpınar, bu ramazanda hafta içi 300, hafta sonu 500 kişiyle sınırlı olmak üzere misafirlere paket yemek şeklinde iftar verileceğini, yemeğin açık alanda yenileceğini kaydetti.

Kuşpınar, gerek iftar etkinliği gerekse teravih konusunda DCA'nın bulunduğu Maryland eyaletinde öngörülen Kovid-19 koşullarına uygun şekilde tüm tedbirleri alıp, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını vurgulayarak sosyal mesafe kuralına uygun şekilde 3 ayrı noktada yemek dağıtılacağını ifade etti.

Ramazan öncesinde DCA civarında yaşayan ABD'lilere ufak hediyeler takdim edip ramazan ayını anlatan broşürler de dağıtacaklarını anlatan Kuşpınar, "Burası vatandaşlarımızın zaten evi, burası onlara ait. Amerikalı Müslüman kardeşlerimiz de bizim misafirlerimiz. Ancak civarda yaşayan Amerikalıları da buraya davet ederek İslam'ın inceliğini, güzelliğini ve kardeşlik ruhunu burada görsünler istiyoruz." diye konuştu.

Camiler, bulundukları eyaletlerin prosedürlerine uyacak

Kuşpınar, ABD'nin birçok eyaletinde Diyanete bağlı camiler olduğunu belirterek "Amerika'nın farklı eyaletlerindeki dini hizmetleri yürüten arkadaşlarımızla yeni görüştük. Onlar, bulundukları eyaletin Kovid-19 yönerge ve tavsiyeleri nelerse ona uygun şekilde kısıtlı iftar organizasyonları yapacak ve açık alana sahip olanlar, bu alanlarda teravih namazlarını kılacak." ifadelerini kullandı.

"Geçen yılki olağanüstü durumdan dolayı tamamen kapalıydık, bu yıl şu anda biraz da olsa esneme var." diyen Kuşpınar, bu yıl ABD'deki Müslümanların geçen yıla kıyasla ramazanı bir nebze daha fazla hissetmelerini sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Ramazan boyunca çevrim içi hatim ve sohbet programları düzenleyeceklerini de ifade eden Kuşpınar, tüm bu programlarla bu yıl ramazan ayının bereketini daha fazla hissetmek istediklerinin altını çizdi.

Kuşpınar, "Ramazanın başta ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyoruz." dedi.

New Jersey'deki ramazan hazırlıkları

ABD'deki Türk nüfusun en yoğun olduğu eyaletlerden New Jersey'nin Bergen bölgesinde faaliyet gösteren Bergen Diyanet Camisi İmamı Ahmet Babür de bir yıl aradan sonra sınırlı şekilde de olsa caminin ramazanda ibadete açılacak olmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

Babür, "12 Nisan Pazartesi akşamı kılacağımız ilk teravih namazının ardından ilk sahur ile 13 Nisan itibarıyla ramazan ayına girmiş olacağız. Bu vesileyle sağlık ve sıhhatle bir ramazan ayı geçirmeyi Yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'dan sonra bu ramazanda camilerinin iftar ve teravih namazları için sınırlı katılımla halka açık olacağını vurgulayan Babür, iftar yemeği ve namazlarda sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edileceğini, teravih namazının 8 rekat kılınacağını kaydetti.

New Jersey'nin Paterson bölgesindeki Ulu Cami Dernek Başkanı Hamza Bolur ise "Bu yıl Türk toplumuna 2020 öncesindeki yıllarda olduğu gibi ramazanda hizmet edebilmeyi nasip ettiği için Allah'a şükrediyoruz. Bu birliktelik fırsatını tekrar yakalamak çok sevindirici." değerlendirmesini yaptı.

Kovid-19 nedeniyle bazı cemaat üyelerini kaybettiklerini belirten Bolur, ramazan neşesini sağlıklı şekilde sürdürmek için ibadethane içinde ve cami etrafında cemaatin bir arada bulunacağı alanlarda gerekli tedbirleri aldıklarını; buralara çok sayıda uyarı notları astıklarını kaydetti.

Son dakika... WASHINGTON - ABD'deki Türk camileri sınırlı katılımlı iftar ve teravihlerle ramazan ayına hazır
Son dakika... WASHINGTON - ABD'deki Türk camileri sınırlı katılımlı iftar ve teravihlerle ramazan ayına hazır
Son dakika... WASHINGTON - ABD'deki Türk camileri sınırlı katılımlı iftar ve teravihlerle ramazan ayına hazır
Son dakika... WASHINGTON - ABD'deki Türk camileri sınırlı katılımlı iftar ve teravihlerle ramazan ayına hazır

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Büyükelçiliği, Bilal Kuşpınar, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... WASHINGTON - ABD'deki Türk camileri sınırlı katılımlı iftar ve teravihlerle ramazan ayına hazır - Son Dakika


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