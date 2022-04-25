Son dakika... Washington'da buluşan Türklerden şehit diplomatlara anma, Ermeni iddialarına tepki - Son Dakika
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Son dakika... Washington'da buluşan Türklerden şehit diplomatlara anma, Ermeni iddialarına tepki

25.04.2022 00:26
Son dakika... Washington'da buluşan Türklerden şehit diplomatlara anma, Ermeni iddialarına tepki

Son dakika haberler: ABD'de yaşayan Türkler, 24 Nisan dolayısıyla Washington'da bir araya geldikleri etkinlikte, Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatları andı, Ermeni iddialarına tepki gösterdi.

ABD'de yaşayan Türkler, 24 Nisan dolayısıyla Washington'da bir araya geldikleri etkinlikte, Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatları andı, Ermeni iddialarına tepki gösterdi.

Başta Washington, New York ve New Jersey olmak üzere çeşitli eyaletlerden gelerek, "Şehitleri Anma ve Dayanışma" etkinliği için Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan yüzlerce kişi, Türkiye'nin haklı tezlerine desteklerini ve Ermeni iddialarına tepkilerini ortaya koydu.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) koordinasyonunda Türk toplumunu bir araya getiren ve İstiklal Marşı ile başlayan organizasyonda, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık grup, Türkiye ve Azerbaycan lehine sloganlar attı. Ermeni iddialarının siyasete alet edilmemesi konusunda ABD yönetimine tepki gösteren grup, tarihi olayların çarpıtılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Gruptakiler, "Tarih siyasetle yargılanamaz", "Ermeni yalanlarını reddediyoruz" ve "Türkiye- Ermenistan bölgesel çözüm sürecini destekliyoruz" yazılı afişler açarak hem Ermeni iddialarını reddettiklerini, hem de son zamanlardaki Ankara- Erivan diplomasisini desteklediklerini vurguladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan da gösteriye katılan Türk toplumu üyeleriyle teker teker el sıkıştı, sohbet etti. Gösterinin sonunda hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Gösterinin düzenlediği Sheridan Meydanı'nın diğer tarafında toplanan az sayıdaki Ermeni de çeşitli pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Washington polisi, meydanı göstericiler için iki ayrı bölüme ayırırken, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Washington'da buluşan Türklerden şehit diplomatlara anma, Ermeni iddialarına tepki - Son Dakika


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