Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor - Son Dakika

Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor

11.01.2021 08:58

Son dakika! Kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle ağır yara alan WhatsApp, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. İşletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz" denildi.

WhatsApp, güncellenen ve uygulamanın kullanımına devam edilmesine yönelik 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken gizlilik sözleşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre; açıklamada, "WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz." denildi.

Şirket, son güncelleme ve yapılan güncellemenin kullanıcılar için ne anlama geldiğiyle ilgili WhatsApp Yöneticisi Will Cathcart'ın açıklamalarıyla bir soru cevap listesi de hazırladı.

WhatsApp'ın sıkça sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

BU GÜNCELLEME WHATSAPP'IN FACEBOOK İLE OLAN İLİŞKİSİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.

WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz.

FACEBOOK'UN BU GÜNCELLEME İLE WHATSAPP MESAJLARINA ERİŞİMİ OLACAK MI?

WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile bu içerikleri göremez. Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir.

BU GÜNCELLEME TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Tüm kullanıcılar için olduğu gibi, Türkiye'deki kullanıcılar da yukarıda da belirtilen aynı gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam ediyor.

WHATSAPP'IN BU GÜNCELLEMEDEKİ AMACI NEDİR?

Çoğu insan WhatsApp'ı arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için kullanırken, giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere de ulaşıyor. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz.

Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden işletmelerle mesajlaşmayı ya da iletişim kurmayı tercih etmeyen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek.

8 ŞUBAT'TA NE OLACAK?

Güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor ve insanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerekiyor.

Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor

Habertürk, Facebook, Türkiye, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor - Son Dakika Dünya


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