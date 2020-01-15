Son Dakika: Wikipedia saat 22.30 sıralarında erişime açıldı - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.
Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Karar BTK'ya gönderildi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Daire Başkanlığı, 'çalışmaların sürdüğü ve resmi açıklama yapılacağını' kaydetti. Wikipedia saat 22.30 sıralarında erişime açıldı.
Wikipedia geçtiğimiz dönemde Facebook sayfası üzerinden #WeMissTurkey ( Türkiye'yi özledik) hasthag'iyle bir kampanya başlatmıştı.
Wikipedia "Suriye iç savaşı'na dış müdahaleler" ve "Devlet destekli terörizm" başlıklarında Türkiye ile ilgili yer alan içerikler sebebiyle 2017 yılında erişime kapatılmıştı.