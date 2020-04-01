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Son dakika... Wimbledon'a corona virüs engeli! İptal edildi
6 saat önce
Bu yıl 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası, koronavirüs salgını sebebiyle 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.
Bu yıl 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası, koronavirüs salgını sebebiyle 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.
Koronavirüs salgını spor müsabakalarını engellemeye devam ediyor. Tenis sezonunun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'ın 2020 yılında oynatılmayarak, 2021'e ertelendiği açıklandı.
Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu yılki turnuvanın 28 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihine ertelendiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:47
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