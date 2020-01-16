Son Dakika | Xavi, Barcelona'yı reddettiğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Xavi, Barcelona'yı reddettiğini açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika | Xavi, Barcelona'yı reddettiğini açıkladı

6 saat önce

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona'nın efsaneleri arasında yer alan Xavi, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Son Dakika | Xavi, Barcelona'yı reddettiğini açıkladı, System.String[]

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona'nın efsaneleri arasında yer alan Xavi, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Xavi, Barcelona'dan teknik dikektörlük teklifi aldığını ancak, kendisi için doğru zaman olmadığını söyledi.


Teknik direktörlük hayatını Katar'ın Al-Sadd takımında sürdüren Xavi, Barcelona'dan teklif aldığını doğruladı.


Xavi yaptığı açıklamada, "Barcelona'dan bir teklif aldığım doğru. Buraya geldiler, benimle konuştular ama kabul etmedim. Çünkü benim için şu an doğru zaman değil. Ancak bu teklif için hem Abidal'e hem de Oscar Grao'ya teşekkür ederim. Barcelona'da koçluk yapmak, hayalim ama şu an doğru zaman olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


Barcelona, geçtiğimiz günlerde Ernesto Valverde'nin görevine son vermiş, son olarak Real Betis'te görev yapan Quique Setien'i takımın başına getirmişti.



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Xavier Hernandez Creus, Barcelona, La Liga, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:29 
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