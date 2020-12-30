Son dakika... Xi, Merkel ve Macron ile yatırım anlaşmasını görüşecek

Çin DEvlet Başkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile, Kapsamlı Yatırım Anlaşması (Comprehensive Agreement on Investment - CAI) konusunda görüşecek.

Pekin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiğini belirterek "erken bir tarihte" bir anlaşma yapılabileceğini öngördü.AB ve Çin yaklaşık yedi yıldır anlaşmanın koşullarını üzerinde görüşmeler yürütüyor. Avrupa merkezli çok sayıda kuruluşuna göre, AB firmalarının Çin pazarına daha iyi erişimini sağlayacak anlaşma, bugün ilerleyen saatlerde, ya da yarın sonuçlandırılabilir.