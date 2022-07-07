Son dakika haber | Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

07.07.2022 00:39

Bir son dakika haberine göre Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Sakarya'nın Karasu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kavga, İncilli Mahallesi Cemallettin Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Bu esnada 3 kişi aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet El Abıd kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, kavga sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde; yaralı bir kişinin yerde yattığı ve ekiplerin bölgeye geldiği anlar yer aldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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