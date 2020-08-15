Son dakika! Yabancıya konut satışında artış bekleniyor - Son Dakika

Son dakika! Yabancıya konut satışında artış bekleniyor

Son dakika haberi... EKONOMİST Selman Özgün, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşların başladığını hatırlatarak, artan döviz kurlarının etkisiyle yabancıya konut satışında artış yaşanabileceğini belirtti.

Son dakika! Yabancıya konut satışında artış bekleniyor, System.String[]

EKONOMİST Selman Özgün, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşların başladığını hatırlatarak, artan döviz kurlarının etkisiyle yabancıya konut satışında artış yaşanabileceğini belirtti. Özgün, "Başka bir nedeni ise Türkiye koronavirüsle mücadele de ciddi bir başarı sergiledi. Türkiye arzulanan yatırım ülkesiydi zaten, bununla birlikte pekişti" dedi.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi, Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selman Özgün, faizlerin düşmesiyle birlikte konut fiyatlarında bir artış yaşandığını söyledi. Kredi faiz oranlarının düştüğü için konut fiyatlarında artış olduğunu kaydeden Özgün, "Evin fiyatı 300 bin TL'ydi faiz oranı 1'lere yakındı. Şu an faiz oranı 0,64'lere düştü. 300 bin TL'lik ev 550- 600 bin TL oldu. Fiyatlar yükseldi" dedi.

FIRSATÇILARA DİKKATSon dönemde ortaya çıkan fırsatçılara karşı çok dikkatli olunması gerektiğini aktaran Selman Özgün, devletin fırsatçılara karşı önem aldığını belirterek gerekli cezai işlemlerin uygulandığını söyledi. Eskiden konut fiyatların düşük, faiz oranların ise yüksek olduğunu hatırlatan Özgün, gelinen noktada ise faizlerin düşük konut fiyatlarının ise yüksek olduğunu vurguladı. Selman Özgün, "Burada faaliyet analizi yapmalıyız. Biz bu konutu şu an itibariyle düşük faizle alıyoruz ama sonuçta ödeyeceğimiz fiyatta bu konutun bize maliyeti nedir? Eskiye oranla hesabımızı iyi yapmalıyız. Gereksiz birçok rakamlara fahiş fiyatlara harcamalar yapmamalıyız" diye konuştu.'MAĞDUR OLMAYIN' UYARISIYatırım yapmak bir isteyen kitle olduğuna dikkati çeken Özgün, şunları söyledi: "Gelir seviyeleri yatırım için çok uygun değil. Yatırım için birikmişi yok fakat kredibilitesi var. Biz bunu uygun bir şekilde kullanalım, faiz oranı kaçmasın diye düşünüyorlar. Bu doğru bir mantık değil. 'Yüzde 10'luk peşinatımız yok, emlak komisyoncusuna verilecek para da yok tapu için de maalesef para yok ama kredibilitemiz var. Zaten 1 yıl sonra borç ödeyeceğiz, biz bu yatırımı yapmak istiyoruz' diyen böyle mağdur olma potansiyeli olan bir kitle var. Uyarım bu kişiler için. Türkiye fırsatlar ülkesi, her zaman uygun bir şekilde yatırım yapabilirsiniz. Faizler düşecektir. Daha uygun imkanlar olacaktır. Bu anlamda fırsatçıların önünü açmayalım. Birden yüksek maliyetlerle yatırım yapmak zorunda değiliz."TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN

Piyasaların canlanmasıyla birlikte konut satışlarında büyük bir artış olduğunu vurgulayan Selman Özgün, yabancıya konut satışında büyük bir artış yaşandığını söyledi. Özgün, "Yurt dışından gelen yatırımlar döviz kurları nedeniyle arttı. Çok umutluyuz. Kurlardaki artış yabancıların yatırım isteklerini artırıyor. Covid-19 nedeniyle ülkeye gelemeyen yurt dışındaki gurbetçiler ve yabancıların artık girişleri olmaya başladığı için döviz kurlarının artmasıyla birlikte daha fazla yatırım imkanları arttı. Yabancıya satışlarda büyük oranlarda artış olacaktır. Başka bir nedeni ise koronavirüsle mücadelede ülkemiz ciddi bir başarı sergiledi. Dışarıdan gelen insanlar da Türkiye'yi güvenli liman olarak görüyor. Türkiye arzulanan yatırım ülkesiydi zaten bununla birlikte pekişti. Bu da yatırımların artışlarına sebep oldu" diye konuştu.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 08:12

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yabancıya konut satışında artış bekleniyor - Son Dakika
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