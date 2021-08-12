Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor - Son Dakika

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Batı Karadeniz bölgesinde önceki günden bu yana etkili olan sağanak yağışlar, büyük yıkımlara yol açtı. Sele kapılan vatandaşlar kaybolurken, suların sürüklediği araçlar ve eşyalar sokak aralarında yığınlar oluşturdu. Yetkililerden sık sık uyarılar gelirken, bölgedeki çalışmalar da devam ediyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN UYARI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de aşırı yağışın etkili olduğu Karadeniz bölgesini, yeni yağışlara karşı uyardı. Bakan Pakdemirli, "( Sinop, Kastamonu, Bartın) cuma ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz" dedi.