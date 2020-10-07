Son Dakika | Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son Dakika | Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı

07.10.2020 15:14
Son Dakika | Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı, System.String[]

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit-Yenice Karayolunda yağmur giderine düşen koyun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit- Yenice Karayolunda yağmur giderine düşen koyun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Hacıarslanlar Köyü yakınları Kumluca Mevkiinde Edremit-Yenice Karayolunun 8. Kilometresinde yol kenarında yağmur suyu giderine bir koyun düştü. Çoban koyunu çıkartmak için çok çaba sarf etti. Yaklaşık 4 metrelik gidere düşen koyun bölgeye çağırılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı. Kurtarılan koyun sahibine teslim edildi. - BALIKESİR

Son Dakika | Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı
Son Dakika | Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı
Son Dakika | Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı
Son Dakika | Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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