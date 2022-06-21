Son Dakika | Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli bir genci kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Son Dakika | Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli bir genci kalbinden bıçaklayarak öldürdü

21.06.2022 21:49
Son Dakika | Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli bir genci kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri: Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinli gencin, İsrailli Yahudi bir yerleşimci tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinli gencin, İsrailli Yahudi bir yerleşimci tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Selfit vilayetinin İskaka bölgesinde bir Yahudi yerleşimci tarafından kalbinden bıçaklanan Ali Hasan Harb adlı gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın, yerleşimcilerin el koymaya çalıştığı Filistinlilere ait özel arazide meydana geldiğini söyledi.

Şaban, Tefuh isimli Yahudi yerleşim yerinden bazı yerleşimcilerin Filistinlilere ait bir arazide bir karakol kurmaya çalıştığını, Filistinli bir grup gencin de kendi topraklarını onlara kaptırmama mücadelesi verdiğini ifade etti.

Konsey Başkanı Şaban, Filistinli grubun, yerleşimcilerin kurduğu bir çardağı yıkması üzerine İsrail askerlerinin saldırdığını, yerleşimcilerin ise gruptan uzakta ve yalnız olan genç Harb'e saldırıp doğrudan kalbinden bıçakladığını belirtti.

Yaşananları Naftali Bennett hükümeti tarafından desteklenen aşırı sağcı ırkçı politikanın bir devamı olarak değerlendiren Şaban, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının artık bireysel değil, ordu tarafından organize edildiğini ve korunduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son Dakika | Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli bir genci kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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