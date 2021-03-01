Son Dakika | Yakalanan teröristin İngilizce öğretmeni olduğu, 4 dil bildiği ortaya çıktı

TÜRKİYE'ye bombalı eylem için geldiği tespit edilip Adana'da yakalanan YPG 'li bir teröristi sınırdan geçirdiği saptanınca gözaltına alınıp tutuklanan terörist Gülistan A.'nın İngilizce öğretmeni olduğu ve 4 dil bildiği ortaya çıktı.

? Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2019 yılının ağustos ayında kentte yaptığı operasyon sonucu bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Elif K., 7 litre nitrometan ve anilin karışımlı sıvı patlayıcı madde ile yakalandı. Terörist Elif K., gözaltına alındıktan sonra polise verdiği ifadede Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmeden önce 'Şervin' kod adlı örgüt üyesinin Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan 'Şervin' kod adlı teröristin, son dönemde Türkiye'deki metropol kentlere eylem yapılması amacıyla gönderilen tüm örgüt üyelerinden sorumlu olduğu, Türkiye'ye gönderilen teröristlerin eylem yapacakları yerleri belirlediği tespit edildi.

Soruşturmayı sürdüren polis, Elif K.'nin 2019 yılında Türkiye'ye eylem için gönderilmeden önce bir süre Suriye 'de Gulistan A.'nın evinde eğitim aldığını saptadı. Polisler yaptıkları çalışma sonucu Elif K.'yi sınırdan geçirdiği belirlenen Gulistan A.'nın, eşi Ali Rıza G. ile İstanbul 'daki bir evde olduğunu tespit etti. 23 Ocak'ta ekiplerin şafak operasyonu ile gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra Adana'ya gönderildi. Adana'da sorguya alınan Gülistan A., bombacılara yardım etmediğini, sınırdan geçirdiklerinin bombacı olmadığını öne sürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Gülistan A. tutuklandı.

Bu arada Gülistan A.'nın İngilizce öğretmeni olduğu ve Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere 4 dil bildiği ortaya çıktı.

- Adana