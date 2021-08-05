Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla mücadele için Türk Kızılay'ın başlattığı bağış kampanyasına 200 bin TL ile destek oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi makamında ziyaret ederek, Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketi için geçmiş olsun dileklerini iletti. Kuzey Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye arasında sarsılmaz gönül bağına vurgu yapılan ziyarette Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türk Kızılay'ın Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla mücadele için başlattığı bağış kampanyasına 200 bin TL ile destek verdiklerini açıkladı.

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Ali Murat Başçeri: "Tek yürek olduğumuzu bir kez daha hissettik"

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, "Yaklaşık bir haftadır ülkemizde yangınla mücadele konusunda zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağımıza eminim. Ama bu zorlu süreçte, bizimle yangınla mücadelede konusundaki çabalara destek veren tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dilekleriyle, taziyelerini ileterek, çeşitli platformlardaki yardım kampanyalarına destek vererek, bu desteği ve dayanışmayı bizimle gösterdiler" ifadesini kullandı.

Büyükelçi Başçeri, Yakın Doğu Üniversitesi'ne Türk Kızılay'ının başlattığı yardım kampanyasına verdiği destek için teşekkür ederek, "Yakın Doğu Ailesi'ne gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Tek yürek olduğumuzu bir kez daha hissettirdiler" dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: "Kıbrıs Türkü ana vatanına bağlılığını, tek yürek oluşunu zor dönemlerde de gösteriyor"

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ciğerimizin yandığını hissediyoruz. Kıbrıs Türkü ana vatanına bağlılığını, tek yürek oluşunu zor dönemlerde de gösteriyor. Çok üzüldük, üzülüyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu nedenle Türk Kızılay'ın başlattığı bağış kampanyasına 200 bin TL ile destek olma kararı aldık. Sayın Büyükelçimiz aracılığıyla, ana vatanımızda yaşanan bu felaketten etkilenen bütün kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL