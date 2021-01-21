Son Dakika | Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler - Son Dakika

Son Dakika | Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler

21.01.2021 14:40

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler Kayseri'de evde çıkan yangını itfaiye söndürdü Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin oturma odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler

Kayseri'de evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin oturma odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını duyup olay yerine gelen ev sahibinin akrabaları ise gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Çağan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında bulunan bir evin oturma odasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde odayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahale ile söndürülürken, oda da maddi hasar oluştu. Bu sırada yangını duyup apartmana gelen ev sahiplerinin yakınları ise gözyaşı döktü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler
Son Dakika | Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler
Son Dakika | Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler
Son Dakika | Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler

Kayseri, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler - Son Dakika


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