Yakıt alırken alev alan motosikletin sürücüsünün yaşadığı panik kamerada - Son Dakika

Yakıt alırken alev alan motosikletin sürücüsünün yaşadığı panik kamerada

Yakıt alırken alev alan motosikletin sürücüsünün yaşadığı panik kamerada
Son Güncelleme: 07.01.2021 01:15

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kuryenin kullandığı motosikletin, akaryakıt istasyonunda alev aldığı anların ardından yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kuryenin kullandığı motosikletin, akaryakıt istasyonunda alev aldığı anların ardından yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir yemek firmasında kurye olarak çalışan Yasin Ç.'nin (23) kullandığı 34 U 8025 plakalı motosiklet, akaryakıt istasyonundan benzin dolumunun ardından alevler içinde kaldı. Yaşadığı olay karşısında panik yaşayan Yasin Ç., uzun çabalar sonucu motosikleti akaryakıt istasyonunun dışına çıkarttı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının da yardımıyla motosikleti saran alevler kısa sürede söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDIMotosikletin alevler içinde kalma anı ve sürücü Yasin Ç.'nin panik halinde akaryakıt istasyonundan motosikleti uzaklaştırmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motor kısmından alev alan motosikleti gören Yasin Ç.'nin aracı terk etmek yerine panik içinde akaryakıt istasyonundan çıkarmaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yakıt alırken alev alan motosikletin sürücüsünün yaşadığı panik kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakıt alırken alev alan motosikletin sürücüsünün yaşadığı panik kamerada - Son Dakika
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