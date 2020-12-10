Son dakika: Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'den polislere başarı belgesi - Son Dakika

Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki polis görevlileri ile Vefa Sosyal Destek Grubu 'nda görev yapan polis memurlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

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