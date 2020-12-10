Son dakika: Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'den polislere başarı belgesi - Son Dakika

Son dakika: Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'den polislere başarı belgesi
10.12.2020 10:55
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki polis görevlileri ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan polis memurlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki polis görevlileri ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan polis memurlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Kaymakamlık makamında sosyal mesafe kurallarına uyularak tören düzenlendi.
Başarılı polislere belgelerini veren Kaymakam Şahin, "Kamu sağlığımızı tehdit etmeye devam eden Kovid-19 salgını süresince sahada amansız mücadele gösteren kolluk kuvvetlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.
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