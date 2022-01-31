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Son Dakika | Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika | Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

31.01.2022 22:30
Son Dakika | Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Son dakika haber: ANTALYA'da, Almanya'dan 20 gün önce geldiği öğrenilen Ali Duran (58), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

ANTALYA'da, Almanya'dan 20 gün önce geldiği öğrenilen Ali Duran (58), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 727 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Bir süre önce Almanya'dan gelen Ali Duran'dan haber alamayan yakınları komşularından ve 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbarla eve giden ekipler kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Güvenlik görevlileriyle eve giren sağlık ekipleri, Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Duran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Son Dakika | Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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Ali Duran, Muratpaşa, Antalya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika


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