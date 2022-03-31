Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

31.03.2022 10:00

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde yalnız yaşayan bir adam evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde yalnız yaşayan bir adam evinde ölü bulundu.

Olay, Yeni mahalle Üçhüyük sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan Hüseyin Sezer Mısırlıoğlu'ndan bir süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çilingir çağırarak eve girdi. İçeri giren ekipler Mısırlıoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu. Ardından sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mısırlıoğlu'nun öldüğünü belirledi. Mısırlıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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