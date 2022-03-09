Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

09.03.2022 11:09

Son dakika gelişmesine göre Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybettiMERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan ev yangınında bir kadın dumanlardan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

MERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan ev yangınında bir kadın dumanlardan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi, Atatürk Caddesinde bir apartmanın birinci katında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Apartman dairesinden çıkan dumanları gören vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olaya 3 yangın söndürme aracı ile müdahale edilirken, polis ekipleri Atatürk Caddesini çift taraflı olarak trafiğe kapattı.

Yalnız yaşayan Aşkım Büten'in evde olduğunun bildirilmesi sonucu itfaiye ekipleri gaz maskeleri ve özel kıyafetlerle yanan eve girdiler. İtfaiyeciler evin içinde baygın halde buldukları kadını 112 ambulans ekiplerine teslim ettiler. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanedeki bütün müdahalelere rağmen Aşkım Büten hayatını kaybetti.

Yangının binanın alt katında bulunan iş yerlerine ve diğer dairelere sıçramadan söndürülmesi ise muhtemel bir faciayı engellemiş oldu. Yanan apartman dairesi ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

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Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI

Atatürk Caddesi, İtfaiye, Yangın, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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