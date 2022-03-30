Son dakika... Yalnız yaşayan kişiyi yangından komşuları kurtardı - Son Dakika
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Son dakika... Yalnız yaşayan kişiyi yangından komşuları kurtardı

30.03.2022 20:00
Son dakika... Yalnız yaşayan kişiyi yangından komşuları kurtardı

Son dakika gündem haberi: MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan Ahmet Orhan'ı (78) komşuları kurtardı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan Ahmet Orhan'ı (78) komşuları kurtardı.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında, yalnız yaşayan Ahmet Orhan'ın bulunduğu evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamını sardı. Yangını gören komşuları Orhan'ı evden çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ise alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Son dakika... Yalnız yaşayan kişiyi yangından komşuları kurtardı
Son dakika... Yalnız yaşayan kişiyi yangından komşuları kurtardı
Son dakika... Yalnız yaşayan kişiyi yangından komşuları kurtardı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yalnız yaşayan kişiyi yangından komşuları kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Yalnız yaşayan kişiyi yangından komşuları kurtardı - Son Dakika
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