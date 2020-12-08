YALOVA'da 2 grup arasında son 20 günde yaşanan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, firari bir şüphelinin yakalanması sırasında gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrolle serbest bırkakıldı.

Kemerköprü mevkisinde, 20 gün önce 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada F.Y. yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, şüpheli Ü.B.'nin peşine düştü. 3 Aralık günü ise, Ü.B.'nin kardeşi S.B., Fevzi Çakmak Mahallesi Fırın Sokak'ta işlettiği çay ocağında ayağından vurularak, yaralandı. Polis ekipleri olay R.O. ve S.Y. adlı şüphelileri gözaltına aldı.