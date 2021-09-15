Yalova'da bir kişinin parmağına batan çivi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla çıkarıldı.

Merkez Çiftlikköy İlçesi meydana gelen olayda bir vatandaşın parmağına çivi battı.

Acı içinde kıvranan işçinin yakınları çiviyi çıkarmak için Yalova Devlet Hastanesi acil servisine başvururken, olay yerine Yalova ve Çiftlikköy İtfaiye ekipleri çağrıldı. Batan çivinin bir kısmı mini kesici aletle itfaiye ekipleri tarafından kesilmesinin ardından diğer parçada yapılan tıbbi müdahale ile yerinden çıkarıldı. O anlar da kamera tarafından görüntülendi. - YALOVA