Son dakika haberi! Direksiyon hakimiyetini kaybedip direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybedip direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Olay Poyraz Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Murat Satık idaresindeki 34 EAJ 471 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Kazanın şiddetiyle sürücü Satık otomobilden fırlayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini kesinleştirdi.

Satık'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morg'una kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.