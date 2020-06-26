Son Dakika | Yalova'da jandarma ekipleri 1500 litre etil alkol ele geçirdi - Son Dakika

Son Dakika | Yalova'da jandarma ekipleri 1500 litre etil alkol ele geçirdi

Son dakika haberi: YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çiftlikköy yolu üzerinde yaptığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan araçta 1500 litre etil alkol ele geçirildi.

YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çiftlikköy yolu üzerinde yaptığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan araçta 1500 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çiftlikköy yolu üzerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta 1500 litre etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Yalova İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çiftlikköy karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan ve M.Ş (33) adlı sürücünün aracında yapılan kontrolde, 1 litrelik 1500 adet şişe kaçak etil alkol ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili alkol ve araca el konulmuş, araç sürücüsü şüpheli M.Ş gözaltına alınarak, soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturmayı müteakip şahıs adli merciye sevk edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Çiftlikköy, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yalova'da jandarma ekipleri 1500 litre etil alkol ele geçirdi - Son Dakika

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