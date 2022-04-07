Son dakika... Yalova'da kadın polislerin eserleri Polis Haftası'nda sergileniyor - Son Dakika
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Son dakika... Yalova'da kadın polislerin eserleri Polis Haftası'nda sergileniyor

07.04.2022 12:45
Son dakika... Yalova'da kadın polislerin eserleri Polis Haftası'nda sergileniyor

Son dakika haberler... Yalova'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kadın polis memurlarının eserlerinden oluşan sergi izlenime sunuldu.

Yalova'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kadın polis memurlarının eserlerinden oluşan sergi izlenime sunuldu.

Kent Müzesi'ndeki serginin açılışına katılan Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve kurum müdürleri ile sanatseverler, eserleri inceledi.

Yalova'da görevli 5 kadın polisin kara kalem, yağlı boya tablolar, akrilik, rölyef, çini ve seramik çalışmalarına yer verilen sergiyi gezen Erol, memurları kutladı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevini sürdüren Suna Yılmaz, AA muhabirine, üçüzlerinin bulunduğunu, 4 çocuk annesi olduğunu söyledi.

Çocukluğundan itibaren el sanatlarına merakını 21 yıllık meslek hayatında sürdürdüğünü belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çiniyi çizip, boyayıp ve fırından çıktıktan sonra verdiği zevk muhteşem bir şey. Daha sonra 3 boyutlu kağıt rölyefi öğrendim. Bir tabloyu bir ay gibi bir sürede çıkarıyorum ama sonuç muhteşem. Bu beni dinlendiriyor, stres attırıyor. Bir eserin ortaya çıkması çok güzel bir şey. Günün yoğunluğunu, yorgunluğunu atıyorum bununla. Eve gittiğimde gece 23.00 gibi bir saatimi kendime ayırıyorum. O bir saat beni dinlendiriyor."

Eserlerinin hafta dolayısıyla sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, meslektaşlarına sanatla uğraşmalarını tavsiye etti.

"Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum"

Polis merkezinde görevli Merve Şevik de sergi dolayısıyla heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Eserlerinin beğenilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Şevik, "Ben hissettiklerimi resme dökmek istedim ve bugün bunu yapabildim. Bir hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Zor bir meslek ama bir o kadar da gurur verici ve kendini özel hissettiren bir meslek. Onun yanında böyle sanatla ilgilenmek mesleğime ekstra bir değer katkı. Çünkü ben sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Aslı Çolak ise insanların sözcüklerle ifade edemediği duyguları sanat aracılığıyla yansıttığına inandığını belirtti.

İnsanlar hangi mesleği yaparsa yapsın rahatlayacağı hobilerinin olması gerektiğini anlatan Çolak, "Sanatın da bunda önemli bir aracı olduğunu düşünüyorum. Kara kalem çalışması da benim için öyleydi. Günün yorgunluğunu alıp beni ertesi güne tazeleyecek olanın kara kalem çalışması olduğuna inandım. Polis Haftası da buna çok güzel bir vesile oldu." dedi.

Sergi, 10 Nisan'da sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yalova'da kadın polislerin eserleri Polis Haftası'nda sergileniyor - Son Dakika


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