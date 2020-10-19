Son dakika! Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı - Son Dakika

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair takip, denetim ve uyarı sistemine ilgili kurumların daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususların değerlendirildiği aktarıldı.

Bu amaçla bugünden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eş güdüm içinde en üst seviyede icra edileceğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Ekim Pazartesi günü umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, 20 Ekim Salı günü şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları, 21 Ekim Çarşamba günü organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme gibi yerler ile personel servisleri, 22 Ekim Perşembe günü tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler, 23 Ekim Cuma AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri, 24 Ekim Cumartesi günü vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar, 25 Ekim Pazar günü berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe-salon ve elektronik oyun yerleri, düğün veya nikah salonları, lunapark-tematik park denetimleri, görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanarak uygulanmasına karar verilmiştir."

Havaların soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağının öngörüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu konuda da ilgili kurumlar aracılığıyla anonslar yapılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Filyasyon çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla tanı konulan kişilerin temaslı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik ve gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda idari ve adli işlemlerin yapılmasına titizlikle devam edileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda ayrıca izolasyondaki kişilerin tedbirlere uyup uymadığının takibini yapan birimlerin personel ihtiyacı olması halinde desteklenmesine, 29 Eylül tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde belirtilen talimatlarla başlanan her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması uygulamasının belirtilen çerçevede yürütülmesine ve gerekli entegrasyonların ivedilikle sağlanmasına, taşımacılık hizmetlerinde kullanılan tüm servislerin 2 Kasım tarihine kadar araç içlerine kamera taktırmasına, ihtiyaç halinde il genelinde bulunan mahalli idarelerin ve kurumların koronavirüs ile mücadelede aktif görev almalarının sağlanmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."