Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birtakım tedbirleri aldı.

Tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı "Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde, sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine karar verildi.

Ayrıca, evlere paket servis ve gel­-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah, düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi yerlerin en geç saat 22.00'de kapanması kararı alındı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına ve kurum amirlerinin planlaması dahilinde ara dinlenmesi dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin 08.30-17.30 ile 09.00-18.00 saatleri arasında gruplara ayrılarak farklı saatlerde mesaiye başlaması ve bitirmesinin sağlanmasına ve kurumlarca belirlenen listelerin Valilikle paylaşılmasına, sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri özel sektör kuruluşlarının çalışma saatlerinin ara dinlenmesi dahil olmak üzere 07.00-­16.00 mesai uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Tedbirler kapsamında vatandaşların bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, "Kaymakamlar ve ilgili kurumlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.