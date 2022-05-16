Son Dakika | Yalova'da ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Son Dakika | Yalova'da ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cesedi bulundu

16.05.2022 21:33
Son Dakika | Yalova'da ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cesedi bulundu

Son dakika haberler... Yalova'nın Armutlu ilçesinde, ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cansız bedenine rastlandı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cansız bedenine rastlandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'da kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul Bağcılar'da yaşayan Yaşar Eti'nin yakınları, haklarında kayıp ihbarı olan Sevgi ve Eti'nin ormanlık alanda hareketsiz yattığı ihbarında bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, Sevgi ve Eti'nin silahla öldürüldüğünü ve birinin elinin kesildiği belirledi.

Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Armutlu ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

Son Dakika | Yalova'da ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cesedi bulundu
Son Dakika | Yalova'da ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cesedi bulundu

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Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu

Bağcılar, Hisarcık, Armutlu, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yalova'da ormanlık alanda silahla öldürülmüş 2 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika


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