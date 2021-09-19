Son dakika: Yalova'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan Şahinoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yalova 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

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Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok