Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova- Kocaeli kara yolunda Kocaeli istikametine seyreden E.Ş. idaresindeki 77 T 0625 plakalı taksi, Çiftlikköy ilçesinde aynı istikamette giden C.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen takside sıkışan E.Ş. bulunduğu yerden Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada yaralanan E.Ş. ve C.A. sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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