Son dakika... Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

07.04.2022 10:00
Son dakika... Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına göz açtırmıyor. Polis ekipleri sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Ş.A'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Dedektör köpek Zeytin eşliğinde şahsın evinde yapılan aramada, 15 gram metamfetamin, 11,65 gram esrar, 6,54 gram sentetik kannabinoid, 16 adet sentetik ecza grubu tablet hap, 4 adet hassas terazi, 5 adet namlusu açık tabanca, tabancalara ait 13 şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edilen Ş.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucular çocuk çantasında çıktı

Polisin diğer bir operasyonunda ise çevre illerden satmak için uyuşturucu madde getiren N.K. ve B.K için düğmeye basıldı. Şahısların bulunduğu 77 plakalı otomobil Bursa-Yalova Kara yolunda durduruldu. Araçta dedektör köpek Zeytin eşliğinde yapılan aramada çocuk çantasında gizlenmiş 2 bin 250 adet sentetik ecza grubu tablet hap ele geçirilmiştir. Haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan evrak hazırlanan 2 şüpheli Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Yalova Emniyeti ekipleri, D.S ve G.D. isimli şahıslara yönelik ise şok baskın yaptı. Şüphelilerin araç ve üstlerinde yapılan aramalarda, 2.13 gram esrar, 0.26 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza grubu tablet hap, 1 adet çapında tabanca ve buna ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi.

Polis ayrıca durdurduğu 34 plaka araç ve sürücüsü S.Ş üstünde yaptığı aramada 12.91 gram esrar ele geçirdi. Şahıs hakkında, "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldı. - YALOVA

Son dakika... Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
Son dakika... Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

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Yalova Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Yalova, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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