Yalova merkezli 4 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

YALOVA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 15' i yabancı uyruklu toplam 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, göçmenleri komisyon karşılığında zorla ve tehditle çalıştırıldığı tespit edildi. 88 göçmenin ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı yollardan uluslararası para transferi suçlarının araştırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Şüphelilerin, göçmenleri barınak diye tabir edilen alanlarda toplatıldıktan sonra Türkiye'ye kaçak yollardan geçiş yaptıkları bilgisine ulaşan polis ekipleri, göçmenlerin bir kısmının da Türkiye'de kalarak çeşitli iş kollarında çalıştığı, bazılarının da illegal yollardan yurtdışına geçiş yaptırıldıklarını tespit etti. Polis ekipleri, 29 Mayıs günü, Göçmen Kaçakçılığıyla ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde Yalova merkezli İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15' i yabancı uyruklu toplam 18 şüpheli yakalandı.