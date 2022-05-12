Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

12.05.2022 19:23
Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Son dakika haber... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokak ortasında yan bakma ve laf atma nedeniyle çıkan kavgada A.T., düşen M.A.'yı bacağından bıçaklayıp, başına tekme attı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokak ortasında yan bakma ve laf atma nedeniyle çıkan kavgada A.T., düşen M.A.'yı bacağından bıçaklayıp, başına tekme attı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan A.T., savcılığın itirazı üzerine gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Olay, perşembe günü Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda karşılaşan A.T. ile M.A. arasında yan bakma ve laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.T., düşen M.A.'yı bacağından bıçaklayıp başına tekme atarak kaçtı. Yaralanan M.A., sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. 

Polis ekiplerince yakalanan A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ise A.T.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtiraz üzerine yeniden yakalanarak gözaltına alınan A.T., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. 


Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
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Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 'Yan bakma' tartışmasında bıçakla yaraladı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı - Son Dakika
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