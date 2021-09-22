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Son dakika: Yanan evde mahsur kalan kadın, kapı açılmayınca az daha için ölüyordu - Son Dakika

Son dakika: Yanan evde mahsur kalan kadın, kapı açılmayınca az daha için ölüyordu

22.09.2021 10:19
Son dakika: Yanan evde mahsur kalan kadın, kapı açılmayınca az daha için ölüyordu, System.String[]

Son dakika haberler... Denizli'de gece saatlerinde eski bir evde meydana gelen yangında alevlerin içinde kalan kadın, 'Kurtarın beni, yanıyorum' diyerek yardım istedi.

Denizli'de gece saatlerinde eski bir evde meydana gelen yangında alevlerin içinde kalan kadın, 'Kurtarın beni, yanıyorum' diyerek yardım istedi. Komşuların tüm müdahalesine rağmen açılmayan kapıyı kıran ekipler, kadına ulaşarak ölmekten son anda kurtardı.

Yangın Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fatma Olgun'un içinde kaldığı eski bir evde gece saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin içinden bir türlü kurtulamayan Olgun, 'Kurtarın beni, yanıyorum' diyerek bağırmaya başladı. Bu esnada yangının kokusunu hisseden komşu Selma Zencir, aşağıya inerek alevler içinde kalan evin kapılarını açmaya çalıştı. Bütün uğraşlara rağmen kapı açılmazken, 112'ye haber verildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak alevlerin içinde kalan Olgun'u kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Olgun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ardından alevleri büyümeden söndürdü. Komşuları hastaneye kaldırılan Olgun'un öldüğünü düşünürken, sabah saatlerinde Olgun taburcu edildi.

"Alevlerin içinde kalmışım götürdüler"

Alevlerin içinde kalan Fatma olgun, yangından geriye köpeğinin kaldığını belirterek, "Ne olduğunun farkına varmadım. Bir oda da yaşıyordum oda bitti. Alevlerin içinde kalmışım götürdüler ve ben bir şey bilmiyorum. Kaç gündür seni yakacağız öldüreceğiz diyenler var. Bu ev benim değil, keşke benim olsa. Köpeğimden başka bana kalan bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

"Kurtarın beni, yanıyorum diye sesi geliyordu"

Yangın anında Olgun'u kurtarmaya çalışan Selma Zencir, "Gece yukarda uyumamıştım. Önce bir bağırma sesi geldi ve aşağıya indim. Arkadaşı tanımıyorum, bağırıyordu. O zaman yangın yoktu ve ben ona geç saat olduğunu, bağırmaması gerektiğini söyledim. Bir soru varsa yarın konuşalım dedim ve sonrasında bir şeyler dedi anlamadım. Yarım saat geçmedi ve ben büyük bir koku hissettim. Koşarak indim ben burayı kırmaya çalışırken, arkadaşım itfaiyeyi aradı. Hortumla ve kovayla müdahale etmeye çalıştım. 'Kurtarın beni, yanıyorum' diye sesi geliyordu içeriden. Israrla çıkarmaya çalıştım ama kapıyı açamadık. Ambulansla götürdüler ve biz öldü sandık. Elim ayağım titredi çok kötü oldum" dedi.

Öte yandan, Fatma Olgun yangının başkası tarafından çıkarıldığını söylerken, komşuları ise kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığını, yangını ise Olgun'un çıkardığını iddia etti. - DENİZLİ

Son dakika: Yanan evde mahsur kalan kadın, kapı açılmayınca az daha için ölüyordu
Son dakika: Yanan evde mahsur kalan kadın, kapı açılmayınca az daha için ölüyordu
Son dakika: Yanan evde mahsur kalan kadın, kapı açılmayınca az daha için ölüyordu
Son dakika: Yanan evde mahsur kalan kadın, kapı açılmayınca az daha için ölüyordu

İtfaiye, Denizli, Yangın, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Yanan evde mahsur kalan kadın, kapı açılmayınca az daha için ölüyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Yanan evde mahsur kalan kadın, kapı açılmayınca az daha için ölüyordu - Son Dakika
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