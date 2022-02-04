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Son dakika! Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkardı - Son Dakika

Son dakika! Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkardı

04.02.2022 15:57
Son dakika! Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AFYONKARAHİSAR'da, evinin mutfağında yangın çıkan Bekir Yaşın'a (89) itfaiye ekipleri, pencereden girerek ulaştı.

AFYONKARAHİSAR'da, evinin mutfağında yangın çıkan Bekir Yaşın'a (89) itfaiye ekipleri, pencereden girerek ulaştı. Baygın halde hastaneye kaldırılan ve dumandan etkilenen Yaşın'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi Candaroğlu Apartmanı'ndaki dairesinde tek başına yaşayan Bekir Yaşın'ın evinin mutfağında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Komşuların dumanı fark edip, haber üzerine haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin pencereden girerek ulaştığı Yaşın, baygın olarak hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen ve tedaviye alınan Bekir Yaşın'ın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.Öte yandan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.


Son dakika! Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkardı
Son dakika! Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkardı
Son dakika! Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkardı
Son dakika! Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkardı
Son dakika! Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkardı
Son dakika! Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkardı
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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkardı - Son Dakika


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