Son dakika! Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (5) - Son Dakika

TOMA'LAR ÇİÇEK VE ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada çıkan, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla 10 günde söndürülen büyük orman yangınında görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 53 TOMA, bugün asıl görev yerlerine gitmek üzere bölgeden ayrıldı. Manavgat Cuma Pazarı'nda bekleyen TOMA'lar İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve vatandaşlar tarafından uğurlandı. Vatandaşlar, siren sesleri ile yola çıkan TOMA'lara sevgi gösterisinde bulundu, çiçek atıp el salladı.

Vatandaşlardan Bediha Ülker, kendi çocuklarının da yangınların söndürülmesi için katkıda bulunduğunu belirterek, "Bütün memleket, devlet hepimizin. Ayrımımız yok. Rabbim herkesin tırnağına taş değirmesin" dedi.

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),