Son dakika! Yangın bölgesine kız kaçırmaya geldiler: Kundakçı sanılıp saldırıya uğradılar - Son Dakika

Yangın bölgesine kız kaçırmaya geldiler: Kundakçı sanılıp saldırıya uğradılar

-Linç girişiminde bulunulan şahısların hırsızlık ve uyuşturucudan çok sayıda sabıkası çıktı

AYDIN - Ülke genelinde yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları üzerine, Efeler Diyarı Aydın'da vatandaşlar ormanlar korumak için gece gündüz dağlarda nöbet tutmaya başladı. Dün gece orman yoluna giren yabancı plakalı bir otomobil içindeki iki kişiyi kundakçı sanan yöre sakinleri böyle linç etti.

Olay dün gece Efeler İlçesi'ne bağlı kırsal Emirdoğan Mahallesi'nde yaşandı. Antalya, Muğla ve Aydın'da ormanların yakılması üzerine orman köylerinde yaşayan halk, kendi yöntemlerince nöbet sistemi oluşturup belli noktalarda nöbet tutmaya başladı. Dün gece yabancı plakalı kırmızı renkli bir otomobilin köye girmesi üzerine durumdan şüphelenen köylüler aracı uzaktan takibe aldı. Hiç kimsenin tanımadığı aracın orman yoluna girmesi üzerine köyün gençleri yabancı şahısları taşıyan otomobilin önünü keserek saldırdı. Bir anda onlarca kişinin saldırısına uğrayan araç ve şahıslar bölgeye jandarmanın gelmesi ile sakinleştirilebildi.

"Kız kaçırmaya geldikleri ortaya çıktı"

Orman kundakçısı sanılarak linç edilen iki kişi jandarma tarafından hastaneye kaldırıldı. Şahısların kız kaçırmak için Bursa'dan Aydın'a geldikleri öğrenildi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede Efeler'e bağlı Kırsal Emirdoğan Köyü'nde kaçırmak istedikleri kızla mesajlaşmaların olduğu herhangi bir terör bağlantılarının bulunmadığı ancak hırsızlık ve uyuşturucundan çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Tedavileri devam eden şahısların tedavi süreci sona erdikten sonra gözaltına alınıp sorgulanacağı belirtildi.