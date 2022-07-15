Son dakika... YANGIN ÇIKAN TIR'IN DORSESİNDE HASAR OLUŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... YANGIN ÇIKAN TIR'IN DORSESİNDE HASAR OLUŞTU

15.07.2022 17:37

Son dakika haberleri: HATAY'ın Belen ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan TIR'ın dorsesi zarar gördü.

HATAY'ın Belen ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan TIR'ın dorsesi zarar gördü.

Belen ilçesinden İskenderun yönüne doğru giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otoyol girişinde alevleri fark eden sürücü aracı yolun kenarına park ederek çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsedeki yangını söndürdü. Dorsede hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu Karabük'te iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu Son Dakika | Evin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı Son Dakika | Evin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... YANGIN ÇIKAN TIR'IN DORSESİNDE HASAR OLUŞTU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
17:28 Yaz aylarında ortalığa saçılan yılanlara dikkat! Çıngıraklı yılanın ısırmasıyla mosmor olan çocuk öldü
16:55 Galatasaray'ın Haris Seferovic harekatı başarısız oldu! Boşnak futbolcu sağlıktan geçemedi
16:43 "Kontrollü darbe girişimi" sloganının sahibi Kılıçdaroğlu adını paylaşmadan FETÖ'yü lanetledi! İktidarla hesaplaşmak istiyor
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 18:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... YANGIN ÇIKAN TIR'IN DORSESİNDE HASAR OLUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement