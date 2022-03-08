Son Dakika | Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi - Son Dakika
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Son Dakika | Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi

08.03.2022 10:16
Son Dakika | Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan çiftliği içerisinde, çalışanların kaldığı 2 katlı prefabrik barakada çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan çiftliği içerisinde, çalışanların kaldığı 2 katlı prefabrik barakada çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiinde Hasan Hüseyin Altay isimli vatandaşa ait hayvan çiftliği içerisinde bulunan ve çiftlik çalışanlarının kaldığı 2 katlı prefabrik barakanın 2. katında yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangının ardından barakanın 2. katında bulunan kanepe, yatak, masa-sandalye ve televizyon gibi malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği bildirildi. - ANTALYA

Son Dakika | Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi
Son Dakika | Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi
Son Dakika | Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi
Son Dakika | Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi
Son Dakika | Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi
Son Dakika | Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi

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Prefabrik, Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi - Son Dakika


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