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Yangın mağduru besiciler için Çorumlular seferber oldu - Son Dakika

Yangın mağduru besiciler için Çorumlular seferber oldu

04.08.2021 14:31

Yangın mağduru besiciler için Çorumlular seferber oldu Valilik öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 176 ton yem Muğla'ya gönderildi Muğla'daki orman yangınlarında hayvanları zarar gören ve yem sıkıntısı çeken besiciler için Çorumlular seferber oldu.

Yangın mağduru besiciler için Çorumlular seferber oldu

Valilik öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 176 ton yem Muğla'ya gönderildi

ÇORUM - Muğla'daki orman yangınlarında hayvanları zarar gören ve yem sıkıntısı çeken besiciler için Çorumlular seferber oldu.

Çorum Valiliği öncülüğünde başlatılan belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği kampanya kapsamında kısada sürede toplanan 6 tır ve 2 kamyondan oluşan 176 ton orman yangınlarından etkilenen ve mağdur olan vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvanlarının beslenebilmesi için Muğla'ya gönderildi.

Ticaret Borsası'nda düzenlenen uğurlama programında konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, her sıkıntılı süreçte Çorumlular üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Ülke genelinde devam eden orman yangınları karşısında yüreklerin yanarken, vicdanların sızladığını dile getiren Başkan Aşgın, "Devletimiz tüm kurumlarıyla bölgede. Yerelde de belediye olarak ilk günden itibaren bölgeye 3 arazöz, 1 itfaiye aracı, 1 mobil ikram ve yardım aracı ve 15 personelimizi gönderdik" dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın bölgede hayvan yemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirmesi üzerine Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle kampanya başlattıklarını açıklayan Aşgın, "Çok kısa bir sürede 7 tır yardım toplandı. Buraya geldiğimizde şunu öğrendik bir vatandaşımızda kendisi bir kamyon yardım toplayarak ekibi katılmış. Gurur duyduk. Belediye olarak bizde sabah saatlerinde bir tır yemi bölgeye gönderdik. Bu birlik ve beraberlik bakımından nasıl kaynaştığımızı, bir araya geldiğimizin bir göstergesi" diye konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya da, devletin tüm imkanlarıyla afet bölgesinde yangınla mücadele çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Bu doğal felaketinde millet olarak hep beraber altından kalkacağız. Bugün birlik olma günü. Bugün birliği beraberliği ortaya koyma günü. Çorum'da her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğini ortaya koyarak o bölgedeki canları düşündü. Hem bölge insanına yardım ediyorum hem de diğer canlılarımıza ihtiyaç olduğu için yem gönderiyoruz. Birlik ve beraberlikle daha önceki felaketlerde nasıl yaraları sardıysak bu yangın felaketinde üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi ise, Çorum'dan yangın bölgesine toplam 176 ton yem sevk edildiğini bildirerek, şunları kaydetti; "Çorum halkı kadirşinaslığını gösterdi. Daha önceki yardım kampanyalarında olduğu gibi kampanyaya destek veren Ticaret Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Odası Başkanlığı, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası, Pancar Ekicileri Kooperatifi, Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Birliği ayrıca yem sanayicileri ve bayileri ile kamu kurumlarına teşekkür ediyoruz. Ülkemizde son zamanlarda Akdeniz bölgesinde ve Ege bölgesinde 163 orman yangını meydana geldi. 152 tanesi kontrol altına alındı. Yangın sadece ormanları değil yerleşim birimleri ve hayvanları da mağdur ediyor. Orada mağdur olan insanlara katkıda bulunmak, acılarını paylaşmak için toplanan yemleri Muğla'ya gönderiyoruz. Gün bir ve beraber olma günü. Dayanışma günü. Millet olmanın gereklerinden birisi de tasa da ve kıvançta hep beraber olmak. Biz bir binanın tuğlaları gibiyiz. Memleketin herhangi bir yerinde zarar ziyan ortaya çıktığında birbirimize yardımcı olmalı ve kenetlenebilmeliyiz. Çorumlularında yaptığı bu. Oradaki insanlara yardım olmak"

Programa Vali yardımcısı Tamer Orhan, AFAD Müdürü Elvan Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, daire müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yapılan duanın ardından 6 tır ve 2 kamyondan oluşan yardım konvoyu Muğla'ya sevk edildi.

Yangın mağduru besiciler için Çorumlular seferber oldu
Yangın mağduru besiciler için Çorumlular seferber oldu
Yangın mağduru besiciler için Çorumlular seferber oldu
Yangın mağduru besiciler için Çorumlular seferber oldu
Yangın mağduru besiciler için Çorumlular seferber oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yangın mağduru besiciler için Çorumlular seferber oldu - Son Dakika


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