Son dakika... Yangın söndü, evlerine döndüler - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının yerleşim yerlerine sıçraması ihtimali üzerine gece tahliye edilen mahalleli de evlerine döndü.

Hayriye Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, 18 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına çevre illerden de çok sayıda arazöz ve söndürme işçisi müdahale etti. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması ihtimali üzerine 10 ev boşaltıldı. Yangına; havadan 7 helikopter, karadan 55 arasöz, 16 su tankeri, 7 dozer, 4 greyder, 4 ilk müdahale aracı 250 yangın işçisinin yanı sıra ormanda ağaç kesimi yapan işçiler de müdahalede bulundu. İşçiler canlarını kurtarırken, iki işçiye ait bir traktör ve bir motosiklet ağaç kesim alanında alevler arasında kalıp, yanarak hurdaya döndü. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.