Bir sortide 2,5 ton suyu yangın bölgesine dökebilen helikopterlerin alevlerle mücadelesi İhlas haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. Helikopterin sortileri ve yangınla mücadelesi kayıt altına alınırken, alevlerle mücadelede havadan müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Yangın söndürme helikopterinin alevlerle mücadelesi böyle görüntülendi - Son Dakika

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