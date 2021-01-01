Son dakika... Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı

01.01.2021 00:12
Son dakika... Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Aksaray'da girdikleri iş yerine zarar verip hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerden birinin yangın tüpünü sıkarak oyun oynadığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Aksaray'da girdikleri iş yerine zarar verip hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerden birinin yangın tüpünü sıkarak oyun oynadığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri üçüncü kez soyulan işletme sahibi ise hırsızlara seslenerek, "Lütfen işletmemize zarar vermeyin. Buraya gelin, neyse ihtiyacınız biz görelim" diyerek çağrıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bedir Muhtar Mahallesi Kırkkızlar Tepesinde bulunan lokanta ve kafe tesisine bu yıl 3. kez hırsız girdi. Korona virüs salgını nedeniyle yıl boyunca kapalı olan tesisi zaman zaman kontrol etmeye gelen iş yeri sahibi Caner Yiğit (35), camların kırık ve içerinin dağınık olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi. Kamera görüntülerinde farklı yaş aralığındaki 7 gencin, iş yerine girdiğini fark eden Caner Yiğit, polisi arayarak şikayette bulundu.

Şüpheliden biri yangın tüpünü sıkıp oyun oynuyor

ş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, görüntüleri izleyerek şüphelilerinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde iş yerine giren şüphelilerin ilk olarak tesisi dışarıdan gezdiği ve daha sonra kapıların kilitli olması nedeniyle camı kırıp içeriye girdikleri görülüyor. Tesisin teras kısmına çıkan şüphelilerden birin ise eline aldığı yangın tüpünü dışarıya sıkarak oyun oynaması da ilginç görüntüler oluşturdu. Şüphelilerin güvenlik kamerası olmayan mutfak kısmından bazı malzemeleri aldığı belirlendi.

"Hem maddi zarar veriyorsunuz hem de emniyeti meşgul ediyorsunuz"

Yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı bıkan ve maddi zarara uğrayan işletme sahibi Caner Yiğit, "İşletmemize 7 tane şahıs geliyor. Aşağıda gezdikten sonra girecek yer bulamayınca camımızı kırarak maddi hasar veriyorlar. İçeriye girip, karıştırıp baya bir sıkıntı yaratıyorlar. Daha sonrasında üst terastan çıkıp yangın tüpleriyle oyun oynuyorlar. Dışarıya boşa sıkıyorlar. İşletmemizin bu yılki 3. hırsızlık olayı. Girişini de aşağı taraftaki mezarlık tarafından yapıyor arkadaşlar. Sonrasında işletmemize zarar veriyorlar. Maddi bir zararımız var. Bunların yakalanmasını istiyoruz. Buradan içeceklerimizden içecek almışlar. Mutfaktaki bıçak gibi birkaç malzememizi almışlar. Yangın tüplerimizi alıp boşaltmışlar" dedi.

Hırsızlık şüphelilerine de çağrıda bulunan Yiğit, "Bu yıl 3. olan bu hırsızlık olayında bu hırsız arkadaşlara çağrımız, lütfen işletmemize zarar vermeyin. Kapıları falan kırmanıza gerek yok. Bizi çağırın. Gelin buraya, neyse ihtiyacınız biz görelim. Bu şekilde hem maddi zarar veriyorsunuz hem de emniyet teşkilatını meşgul ediyorsunuz" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Son dakika... Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı
Son dakika... Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı
Son dakika... Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı
Son dakika... Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı
Son dakika... Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı
Son dakika... Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı

Caner Yiğit, Aksaray, oyunlar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı - Son Dakika


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