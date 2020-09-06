Son dakika! Yangına, kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yerleşim alanı yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, çevredekiler kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İspat Cami Mahallesi Abdullah Sokak'ta, boş arazideki otlar, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanına yaklaşması üzerine bölge halkı, kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. Bazı kişiler ise evlerinden çektikleri hortumlarla kuru otları ıslatarak, tutuşmasını engellemeye çalıştı. Polis ekipleri de çevrede toplananları dumandan etkilenmemeleri için uzaklaşmaları konusunda uyardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. İtfaiyenin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.